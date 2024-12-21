بحضور محافظ العُلا راشد عبدالله القحطاني، وممثل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ومشاركة مديري الإدارات والأهالي والأعيان والوجهاء ورؤساء القبائل والعشائر انطلقت فعاليات دخول مربعانية شتاء العُلا لعام 1446 / 2024، وذلك بجوار معلم الطنطورة بمنطقة الدرب بالبلدة التاريخية (الديرة)، وتضمن الحفل إبراز مكانة العُلا التي تعد مركزًا حضاريًّا يجمع بين التراث والثقافة والعديد من الكلمات والقصَائد الشِعريَة ولعبة الزير التي قدمتها فرقة العُلا للفنون الشعبية، وعددا من الفعاليات المتنوعة، والمنتجات الزراعية، وعروضا تبرز تقاليد العُلا في الماضي والحاضر، إضافةً لعرض بعض الحرف اليدوية، فيما شاركت الأسر المنتجة ببعض من إنتاج محاصيل وزراعة محافظة العُلا.ويُعد احتفال أهالي محافظة العُلا بموسم مربعانية الشتاء، الذي يُمثل بداية فصل الشتاء وافتتاح موسم الزراعة في المحافظة، جزءًا من التراث المحلي، حيث يتم تحديد دخول الموسم باستخدام «الطنطورة»، وهي ساعة شمسية هرمية الشكل.