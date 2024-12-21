اختتمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) اليوم مشاركتها الأولى في معرض جدة الدولي للكتاب 2024، التي جاءت بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.

وشهد جناح الإيسيسكو خلال أيام المعرض إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع المحلي السعودي، خاصة فئة الشباب، الذين أبدوا اهتماما واسعا للتعرف على الإصدارات والأنشطة التي تقدمها المنظمة.

كما حظي الجناح بزيارات مميزة من نخبة من الإعلاميين والمفكرين والباحثين من داخل المملكة وخارجها، حيث أتيحت الفرصة للتعريف برؤية الإيسيسكو ورسالتها وجهودها في تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين دولها الأعضاء في العالم الإسلامي، ودعمها للمبادرات التي تهدف إلى رفع قدرات الشباب والمرأة للنهوض بالمجتمعات والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الإيسيسكو المستمرة لتعزيز حضورها في التظاهرات الثقافية الدولية، وتسليط الضوء على دورها الرائد في دعم المعرفة والابتكار عبر برامجها ومبادراتها المتنوعة.

شهد المعرض نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر من 22 دولة، وعشرات الندوات الثقافية وورش العمل المختلفة، وتوافد أعداد كبيرة من الزوار على مدار أيامه (12-21 ديسمبر 2024).