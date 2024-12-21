قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام مركبة لا تحمل لوحات، وضُبطت بحوزته أموال مجهولة المصدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.