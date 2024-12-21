استقطب مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته التاسعة، الذي يقام تحت شعار «عز لأهلها»، حتى اليوم (السبت) أكثر من 700 سائح من 30 دولة حول العالم، منها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأفريقيا والبرتغال والصين واليابان والنمسا والسويد وبريطانيا والهند وألمانيا عبّروا خلال زيارتهم عن إعجابهم بالمهرجان، الذي يقدم تجربة ثقافية مميزة تعكس التراث السعودي وموروث الإبل.

وأشاد الزوار بمختلف الفعاليات التي يحتضنها المهرجان ومنها المخيم الثقافي الذي يعرّف الزوار بالعديد من المعارف الثقافية والتراثية مثل تجربة ركوب الإبل، والصقور، وألوان الإبل، ومكامن جمالها. كما حضر السياح الكثير من عروض منافسات الإبل في أشواط الفردي والجمل.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المملكة، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة في منصة تقدم أنشطة متنوعة، من مسابقات الإبل والعروض التراثية إلى الفعاليات الثقافية والفنية، ويمثل المهرجان نافذة للعالم للتعرف على التراث السعودي والاحتفاء بالإبل كجزء من الهوية الثقافية العريقة.