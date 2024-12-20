أكد نائب رئيس وزراء أستراليا وزير الدفاع ريتشارد دونالد مارليس متانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، واصفاً المملكة بأنها ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط.وأشار مارليس، في بيان صدر عن مكتبه، عشية زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي ستستمر يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار مجموعة العشرين والمؤسسات متعددة الأطراف، إلى جانب تأكيد الالتزام بالنظام العالمي القائم على القوانين.وأضاف البيان: المملكة العربية السعودية شريك مهم لأستراليا، ولقاء القادة الإقليميين يمثل فرصة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية واستكشاف مجالات تعاون أعمق.وأشار إلى أن الزيارة تعكس التزام أستراليا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة، التي تُعد شريكاً محورياً في جهود مواجهة التحديات العالمية المشتركة.