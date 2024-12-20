دشّنت وزارة الثقافة أمس، أنشطة وبرامج مهرجان «بين ثقافتين» في ميقا استوديو ببوليفارد سيتي في مدينة الرياض الذي تحتفي فيه بالثقافة العراقية، وبمدى التشابه والالتقاء بينها وبين الثقافة السعودية.وتضمن البرنامج أمسية فنية، وتكريماً للشاعر العراقي كريم العراقي، تقديراً لإسهاماته في إثراء الساحة الفنية والأدبية والثقافية.واستهل مهرجان «بين ثقافتين» أول أيامه ببرنامج متنوع يحتفي بالثقافة العراقية، وتضمن عدداً من الندوات التي ناقشت موضوعات ثقافية وفكرية متعلقة بتاريخ البلدين، وجاءت الندوة الأولى بعنوان «مقام حجاز ومقام عراق» التي تضمنت حواراً موسيقياً بآلة العود للكشف عن الخصائص الفنية العامة للموسيقى السعودية والعراقية، فيما ناقشت الندوة الثانية التي جاءت بعنوان «مواويل عراقية وأنغام سعودية» أنماط الموسيقى العراقية والسعودية سواءً التقليدية والشعبية، وتأثير الثقافة الحديثة على التراث الموسيقي في البلدين.ويستمر مهرجان «بين ثقافتين» حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، وتستكمل «الثقافة» برنامجها الثقافي غداً بعددٍ من الجلسات الحوارية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، أولها بعنوان: «العلاقات السعودية العراقية.. التجار النجديون في الزبير»، ثم ندوة عن الفنان العراقي سعدون جابر تتناول حياته ومسيرته الفنية يعقبها تكريم له، نظير إبداعاته على مدى عقود من الطرب الأصيل، تليها جلسة حوارية بعنوان «جهود البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما».