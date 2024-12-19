على هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب والذي تستضيفه المملكة في مدينة نيوم، أُقيمت ورش عمل تخصصية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وجامعة تبوك، تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية وحجية إجراءات التحقيق».

تناولت الورش استخدامات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على العدالة الجنائية، إضافةً إلى مناقشة مفاهيمه وأهميته المتزايدة في المجالات القضائية، وأثره على العدالة الجنائية، واستخداماته في تعزيز تحقيق العدالة الناجزة، كما قدمت الدول المشاركة استعراضاً للخبرات العملية وعروضاً حول تجاربها في توظيف الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية.

كما تم استعراض دور المملكة الريادي في استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد ثالث دولة عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

شهدت الورش حضور عددٍ من المختصين والخبراء من الدول العربية، ما أسهم في إثراء المحتوى وتعزيز التعاون وتبادل التجارب لضمان كفاءة أعلى في أنظمة العدالة.

تأتي هذه الورش تأكيدًا لالتزام المملكة بدعم التعاون العربي، وتطوير منظومات العدالة الجنائية باستخدام أحدث التقنيات، بما يعزز التكامل القضائي ويحقق العدالة الناجزة.