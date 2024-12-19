افتتح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي حديقة الخزامى (الحرابي سابقاً) بخميس مشيط، بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية التي تنفذها البلدية حالياً، وقام بجولة تفقدية على كامل المشروع الذي تبلغ مساحته أكثر من 98 ألف متر مربع، وتحتوي الحديقة على 4 ملاعب جديدة، ومجرى مائي، كما تم تطوير الوادي، ووجه بسرعة إنهاء جميع الأعمال قريباً.

ووقف الجالي يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس عوض ملفي القحطاني، على المشروع الاستثماري لمعارض السيارات الجديد، والواقع على طريق وادي بن هشبل بمساحة إجمالية 543.300 متر مربع، والذي يعتبر من أكبر معارض السيارات في المملكة، ويحتوي على 150 موقعا، كما أن المشروع يتكون من مناطق عرض لشاحنات، وساحة الحراج، والمزادات الرقمية إضافة إلى تخصيص موقع لوكالات السيارات ومعارض المعدات الثقيلة، فيما تفقد أمين عسير مشروع الإسكان (درة الخميس) وتابع أعمال المشروع، ووجه بإنهاء أعمال الحدائق والإنارة خاصة في المناطق المأهولة، وترتيب الأولويات في التنفيذ بالتدريج. وأشاد الجالي بمقاول الطريق النموذجي المؤدي إلى القرى التراثية من خلال ما شاهده من جودة في تنفيذ المشروع ضمن المعايير البلدية والمشهد الحضري حيث إن الطريق يساهم في رفع مستوى جودة الحياة، ويعتبر رافدا من روافد السياحة في المحافظة، مطلعاً خلال جولته على اكتمال مشروع جادة القافلة «الحديقة التي تقع خلف مستشفى الولادة والأطفال»، لتصبح بيئة جاذبة للاستثمار بمساحة 34 ألف متر مربع، بينما شاهد واستمع لشرح مفصل عن إنجازات ومشاريع المحافظة.