احتفت وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام بمسيرة أمنية شاركت فيها قطاعات الوزارة، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض.

وتستعرض الوزارة في أركان معرض (واحة الأمن) المقام في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قصة عظيمة سطرتها الوزارة وإماراتها وقطاعاتها حققت من خلالها إنجازات وأهدافا انعكست على حياة المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج، وتصف رحلة أمنية وخدمية وتنموية مستدامة محورها وارتكازها (الإنسان أولًا).

ويأتي الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنًا مع فعاليات معرض (واحة الأمن) التابع لوزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، تقدم خلالها لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة.