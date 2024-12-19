أطلقت بلدية محافظة بيشة مبادرة ٣٠ دقيقة لصحتك بممشى المطار بمشاركة عدد من المتطوعين وذوي الإعاقة والدراجين، بهدف نشر ثقافة رياضة المشي وتحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة في تحسين نمط حياة الفرد، وتساهم في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية. وتعزيز الصحة العامة باعتبارها أحد مستهدفات رؤية 2030.

وحرصت بلدية بيشة على تبني مشاريع ممرات المشاة وجعلها ضمن خططها وأهدافها لخدمة السكان في أنحاء المحافظة، حيث نفذت تباعاً ١١ مشروعاً لرياضة المشي تخطت أطوالها حاجز الـ٢٠ ألف متر في الحدائق والمرافق العامة، تشكل عامل جذب وتحفيز لشرائح عديدة في المجتمع لممارسة رياضة المشي واتخاذها سلوكاً صحياً وترفيهياً، في حين ساهمت هذه المشاريع في تعزيز أنسنة الأماكن وتحقيق تحسن في جودة الحياة، وذلك لما تهيأ في تلك الممرات من مواصفات أتاحت للجميع استخدامها للغرض الذي أُنشئت من أجله واستقطبت السكان والزائرين لممارسة هواياتهم في بيئة آمنة ومخصصة. فيما تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات وزودت بالخدمات اللازمة من مناطق ألعاب أطفال وجلسات وأجهزة رياضية، وكان آخر ما دشنته البلدية ممشى المطار بطول ١٠٠٠ متر.

ودعت بلدية بيشة رواد مضامير المشاة للاستمتاع في الأماكن العامة التي وفرتها البلدية من خدمات وممارسة رياضة المشي في الأماكن المخصصة مع الحفاظ على هذه المرافق لينعم بها الجميع.