نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حُكم القتل تعزيراً في منطقة مكة المكرمة بحق ميسري خان خان نواب -باكستاني الجنسية- لإقدامه على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة.

ووفقا لـ«الداخلية»، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني ميسري خان خان نواب -باكستاني الجنسية- يوم الخميس 18 / 06 / 1446هـ الموافق 19 / 12 / 2024 بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.