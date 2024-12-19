أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة إحصاءات الحالة الصحية 2024. ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) الذين قيَّموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى 97.4 %. وأظهرت نتائج النشرة أن 18.95 % من البالغين (15 سنة فأكثر) لديهم أحد الأمراض المزمنة، وكان من أبرز الأمراض المزمنة (السكري 9.1 %، ضغط الدم 7.9 %، الكوليسترول 3.6 %، أمراض القلب والشرايين 1.5 %، أمراض السرطان 0.6 %)، وعلى مستوى الأطفال (أقل من 15 سنة) بلغت نسبة المصابين بأحد الأمراض المزمنة 9.4 %، وكان من أبرز الأمراض المزمنة (الربو %4.1، الحساسية %2.0، الأمراض الجلدية %1.6، فرط الحركة %0.8، التوحُّد %0.6، السكري %0.5، السرطان %0.3). وبينت نتائج النشرة أن نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) الذين يعانون من اكتئاب شديد بلغت %1.8، وكانت عند الإناث بنسبة %2.5 مقابل %1.4 عند الذكور، بينما بلغت نسبة الذين يعانون من القلق الشديد %0.2 وكانت لدى الإناث بنسبة %0.4 مقابل %0.2 للذكور. يذكر أن نشرة إحصاءات الحالة الصحية للبالغين والأطفال تستعرض المؤشرات بناءً على الإبلاغ الذاتي للأفراد من نتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024.