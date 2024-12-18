افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم، بحضور عدد من النواب العموم ورؤساء النيابات العامة من مختلف الدول العربية.

وألقى المعجب كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة الجنائية، منوهاً إلى أن الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل غياب الحماية الكافية، أسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الجرائم، بما في ذلك جرائم الاتجار بالأشخاص، والتزوير، والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى غسل الأموال.

وأوضح أن العالم يشهد تقدماً متسارعاً في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم غير التقليدية التي تركت آثاراً سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، مشيراً إلى أن هذا الواقع يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتطوير إستراتيجيات مبتكرة وفعّالة لمكافحة هذه الجرائم، والحد من تداعياتها التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.