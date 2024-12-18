رأس وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وناقش المجلس التقارير المرفوعة من اللجان التابعة للمجلس المتضمنة الملخص التنفيذي للإستراتيجية الجيومكانية الوطنية، وإنشاء الأكاديمية الجيومكانية الوطنية، بالإضافة إلى التصور العام لمشروع نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية.

كما ناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التي تتضمن البرامج والدراسات ذات الأهمية في تحقيق مستهدفات الهيئة والقطاع؛ والاطلاع على التجارب المحلية والدولية التي تعزز برامج ومشاريع المملكة في القطاع ذات الأثر المباشر على التنمية، كما استعرض المجلس التطلعات المستقبلية حيال تعزيز دور المملكة الريادي في المحافل الدولية، إلى جانب استعراض مشاركات الهيئة المحلية والدولية في اللجان والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة، والشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة مع عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، واطلع المجلس على أهم إنجازات وأرقام الهيئة وفقاً للاختصاصات المناطة بها بموجب تنظيمها.