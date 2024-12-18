أدى القسمَ، أمام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة اليوم، كلٌّ من: المعيّن قنصلاً عامّاً بمدينة مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد بن نوار العتيبي، والمعيّن قنصلاً عامّاً في هونغ كونج مازن بن حمد الحملي، والمعيّن قنصلاً عامّاً بمدينة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية محمد بن ناصر السبيعي، والمعيّن قنصلاً عامّاً بمدينة فرانكفورت في جمهورية ألمانيا الاتحادية ماجد بن علي الزويمل، قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظَ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص».

حضر مراسم أداء القسم، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، والمدير العام لشؤون السلك الدبلوماسي بوكالة الوزارة لشؤون المراسم علي الشهري.