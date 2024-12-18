ينطلق غدا (الخميس) شتاء طنطورة من 19 ديسمبر 2024 وحتى 11 يناير 2025. ويتضمن المهرجان عروضاً فنية مستوحاة من التراث، إلى جانب فعاليات تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، لاستكشاف الثقافة السعودية وجمال الطبيعة المدهش لهذه الوجهة الاستثنائية.

يدعو مهرجان شتاء طنطورة زواره لاستكشاف روائع هذه المنطقة الاستثنائية، التي تحتضن تاريخاً عريقاً يروي قصص أقدم الحضارات. يستلهم المهرجان أهميته من تراث العُلا الغني، حيث كانت هذه الواحة ملتقى ثقافياً وملاذاً للمسافرين عبر العصور. يسلط المهرجان الضوء على الثقافة السعودية الأصيلة وقطاع الترفيه الذي يشهد نمواً ملحوظاً وازدهاراً مستمراً.

يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات التي تجسد روح شتاء طنطورة. وسيعيش الزوار أجواء تنبض بالحياة، حيث تنقلهم العروض السمعية والبصرية التفاعلية إلى عالم آخر، ليشعروا وكأنهم جزء من المشهد، مستمتعين بتاريخ العُلا وحكاياتها الأصيلة.

تحتفل ليلة سنام العُلا بعام الإبل من خلال تجربة فريدة تجمع العروض الموسيقية الرائعة وأشهى الأطباق المحلية، بالإضافة إلى القهوة السعودية التقليدية وأصناف التمور الفاخرة. يتضمن الحدث مسيرة خلابة للإبل في تجربة غير مسبوقة. يكتمل المشهد مع حفلين موسيقيين من أداء الفنانة التونسية الشهيرة أميمة طالب والفنان السعودي عبدالعزيز المعنى.

تتحول بلدة العُلا القديمة إلى متحف ينبض بالحياة، حيث تجتمع أروع الأجواء الاحتفالية مع مجموعة من الحرف اليدوية وورش العمل المبتكرة، فضلاً عن عروض رواية القصص. يتيح هذا الحدث للعائلات والزوار من جميع الأعمار فرصة التفاعل مع تقاليد العُلا الثقافية من خلال تجارب تفاعلية، بعضها مجاني والبعض الآخر يتطلب تذاكر.

كما تعود سلسلة حفلات مرايا الكلاسيكية لتدهش الحضور، حيث تستضيف قاعة مرايا، أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، ثلاثة عروض موسيقية استثنائية. يبدأ الحدث بحفل عبير نعمة والأوركسترا العربية الوطنية في 27 ديسمبر 2024، حيث يستمتع الضيوف بمجموعة من أروع الأغنيات والمقطوعات الموسيقية المميزة. في 3 يناير 2025، يقدم حفل (ماكنتوش) تجربة موسيقية مبتكرة تجمع بين الأنماط الكلاسيكية والمعاصرة والشرقية والغربية، بمشاركة الفنانين المبدعين صابر الرباعي وزينة عماد وعزيز مرقة ودافي. وتختتم السلسلة بحفل مروان خوري وعازف التشيللو هاوزر في 10 يناير 2025، حيث يجتمع الفنانان في أداء مميز يمزج بين النغمات الشرقية والغربية، مقدّمين تجربة موسيقية فريدة تأسر الحضور.

تُعد قاعة مرايا الوجهة الأمثل للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تتحول إلى مسرح مذهلٍ تحت سماء العُلا، لاستضافة النجمة المصرية آمال ماهر في أمسية فنية استثنائية. يتألق مسرح المرايا لأول مرة ليستضيف حفلا خارجيا في أجواء ساحرة، حيث سيستمتع الحضور ببوفيه فاخر وعروض ترفيهية مميزة لاستقبال العام الجديد 2025.

بينما تقدم تجربة «على خطى ابن بطوطة» للزوار فرصة فريدة لاستكشاف بلدة العُلا القديمة والواحة، عبر مسار مستوحى من رحلات المستكشف الشهير ابن بطوطة. تمكن هذه التجربة الزوار من الغوص في تاريخ العُلا خلال العصور الوسطى، حين كانت المدينة مزدهرة وتعد مركزاً تجارياً مهماً وملاذاً للحجاج والمسافرين.

تتيح تجربة حفل الزفاف التقليدي في العُلا ضمن فعاليات شتاء طنطورة فرصة لاكتشاف جمال التراث السعودي. من خلال ورش عمل حصرية، يمكن للزوار تعلم فنون نسج السعف، وصناعة السيراميك، وتحضير القهوة العربية الأصيلة. تتضمن التجربة أيضاً أشهى الوجبات التقليدية، وأروع عروض الموسيقى الحية، كما تتيح التعرّف على طقوس الزفاف القديمة. تُعد هذه التجربة فرصة لفهم الثقافة السعودية واكتشاف كيف كانت الحياة اليومية في هذه المنطقة الغنية بالتراث.

تُقدّم العُلا أيضاً تجربة مأكولات عالمية المستوى، حيث يتفرد «دوكاس العُلا» بقائمة طعام فاخرة تمزج بين الأطباق الفرنسية الأصيلة والمكونات المحلية الطازجة من إبداع الشيف الفرنسي الشهير ألان دوكاس. بينما ينقل «ساس العُلا»، الزوار إلى أجواء البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية من خلال أشهى المأكولات ومحطات الطهي المفتوحة، مع عروض الدي جي المميزة.

مع تنوع الأنشطة والفعاليات المتاحة، يعد شتاء طنطورة زواره بتجربة استثنائية وفريدة. تحظى العديد من هذه التجارب الحصرية بشعبية كبيرة. ومع محدودية التذاكر، يُنصح بالحجز المسبق لضمان المشاركة وقضاء وقت ممتع.