واسى محافظ العُلا السابق أحمد عبدالله السديري، أسرة الصقير، في وفاة عميدها عبدالله صالح الصقير، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، ودفن في مقبرة بقيع الغرقد عقب الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.كما تلقت أسرة الصقير تعازي ومواساة أميني أمانة محافظة الطائف السابقين المهندس محمد عبدالرحمن المخرج، والمهندس محمد هميل السبيعي، ووكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن الجهني، وتعازي المشايخ والأعيان والمسؤولين والأهل والأقارب والأصدقاء ومحبي الفقيد، رحمه الله، الذين توافدوا على دار الأسرة الكائن في حي الأزهري شمال غرب مسجد العامر لتقديم واجب العزاء.والفقيد والد كل من: موسى مدير الشؤون المالية بمستشفى الأمير منصور بمحافظة الطائف سابقاً، رئيس الرقباء المتقاعد زهير، فؤاد، المهندس بندر من منسوبي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، غسان، سلطان، ومحمد.