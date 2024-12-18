دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى السبت القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل جدة والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم وخليص والكامل ورابغ والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة. كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والدلم.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة المدينة المنورة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على مناطق الباحة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والشرقية.