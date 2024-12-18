استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد حمد السلمان، في قاعة التشريفات برئاسة الأركان العامة بالرياض، أمس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي.وجرى خلال الاستقبال، بحث التطورات الميدانية، وسبل دعم الجيش اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على المواطنين القاطنين بها، إضافة إلى مناقشة دعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن.وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، المواقف الأخوية المشرفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما المشهود على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته.حضر الاستقبال من الجانب السعودي، نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.كما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية.