دشّن قائد قوات الدعم والإسناد في الداخل اليمني اللواء الركن محمد بشير العنزي، ومحافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، أمس (الإثنين)، المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون وإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وذلك في المستشفى الميداني السعودي التابع للقوات المشتركة بمحافظة سقطرى.ويأتي هذا المخيم بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية لسكان الجزيرة، خصوصاً كبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية في العيون.وأوضح الفريق الطبي من مؤسسة البصر العالمية، الشريك المنفذ للمخيم، أنه تم إجراء أكثر من 400 عملية جراحية، وفحص ما يزيد على 1000 حالة حتى الآن، مع استمرار المخيم لمدة أسبوع كامل.وأكد المحافظ رأفت الثقلي، أن المخيم يُعد خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهالي الجزيرة، مشيداً بالدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يوفر خدمات طبية متخصصة داخل المحافظة، ما يسهم في الحد من عناء السفر وتكاليف العلاج خارج الجزيرة، مثمناً التنسيق الفعّال بين مركز الإسناد الطبي المشترك بالقوات المشتركة وقوة 808 للدعم والإسناد في المحافظة.