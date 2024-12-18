بتوجيه من القيادة، التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في قصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونقل وزير الثقافة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن تقديره للعلاقات المتميزة بين المملكة ومصر، مؤكداً اعتزاز بلاده قيادة وشعباً، بالعلاقات التاريخية مع السعودية في كافة المجالات، خاصة في المجال الثقافي، متمنياً للمملكة كل التوفيق والسداد في مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية التي تستضيفها، مجدداً التهنئة للمملكة بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.وذكر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، على عمق التقارب الوثيق والترابط بين الشعبين المصري والسعودي، معتبراً أن الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة في وجدان المواطن السعودي، وأشار إلى أن هناك حرصاً من جانب المملكة على تكثيف التعاون وتنفيذ مشروعات ثقافية وفنية مع مصر، مؤكداً التنسيق الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون الثقافي والفني بين البلدين.ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى، بأن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لهما كشقيقين عزيزين، مشيراً إلى أن الرئيس المصري، أشاد بالتطور الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، والترحيب بأي تعاون تطلبه المملكة، نظراً لما تمتلكه مصر من إرث ثقافي عريق وخبرات واسعة وقدرات كبيرة في مختلف مجالات الفنون والثقافة.كما أبدى الرئيس السيسى، استعداد مصر للتوسع في تنفيذ مشروعات محددة مع المملكة في جميع الجوانب المتعلقة بالثقافة والفنون والآداب وحماية التراث.حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام سعد بن سعيد، ونائب وزير الثقافة حامد محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح عيد الحصيني. ومن الجانب المصري وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.