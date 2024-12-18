كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مسودة اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وصنفت الأنشطة بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها إلى ثلاث فئات؛ أنشطة الفئة الأولى: وهي التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط. وأنشطة الفئة الثانية: وهي التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة، ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها، وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط. وثالث الأنشطة تلك التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية وقد تتخطى التأثيرات حدود موقع النشاط، وقد تؤثر سلباً على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً.ويأخذ المركز، بعين الاعتبار عند تصنيف الأنشطة، نوع وحجم النشاط، الطاقة المستخدمة، استنزاف النشاط للموارد الطبيعية، استخدامات الأراضي، المستقبلات الحساسة في المناطق المحيطة بالنشاط وخصائص التأثيرات البيئية.واشتملت المسودة المخالفات والعقوبات؛ ومنها تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز، وغرامتها بحدها الأدنى ألف ريال وبحدها الأعلى 100 ألف ريال، وتصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.ومن المخالفات مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي: الفئة الأولى غرامتها خمسة آلاف ريال. الفئة الثانية غرامتها 20 ألف ريال. والفئة الثالثة غرامتها 50 ألف ريال. ويُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.