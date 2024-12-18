تستضيف المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في النيابة العامة، الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2024م.ويشارك في الاجتماع، عدد من الوزراء والنواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام من الدول العربية الشقيقة، ويُصاحب الاجتماع ورش عمل بالتعاون مع كل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وجامعة تبوك بعنوان (الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، وحجية إجراءات التحقيق). ويأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.وتأتي استضافة المملكة للاجتماع ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تعزيز وتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب، ومد جسور التواصل المستمر، لمكافحة الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي، لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.ويهدف الاجتماع، إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم المستجدة.