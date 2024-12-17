تضع لائحة الوظائف الهندسية، الصادرة حديثاً عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطاراً شاملاً لحقوق المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي. وتركز اللائحة على العلاوات والمكافآت، إضافة إلى شروط الترقيات والمزايا الوظيفية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء الهندسي.

ووفقا للمادة العاشرة من اللائحة، يحصل المشمولون باللائحة على علاوة سنوية تُصرف حسب سلم الرواتب الخاص بالوظائف الهندسية. أما المادة الحادية عشرة، فتوضح تفاصيل البدلات، ومنها بدل النقل الذي يختلف باختلاف المستوى الوظيفي:

المهندس (المستوى الأول إلى السادس): 700 ريال بدل نقل.

المهندس المشارك (المستوى الأول إلى الخامس): 700 ريال بدل نقل.

المهندس المحترف (المستوى الأول إلى الرابع): 900 ريال بدل نقل.

المهندس المستشار (المستوى الأول إلى الثالث): 1200 ريال بدل نقل.

كما تتيح المادة الثانية عشرة صرف بدل إدارة مشاريع بقيمة 3000 ريال شهرياً للمهندسين المكلفين بإدارة المشاريع، مع ضمان عدم ازدواجية المزايا المالية لنفس الغرض، وألا تتجاوز نسبة المستفيدين 30% من المهندسين في الجهة الواحدة.

وتتناول المادة الثامنة تفاصيل ترقية المهندسين، إذ يُشترط لاستحقاق الترقية إتمام جميع درجات المستوى الحالي وقضاء سنة على الأقل فيه، إضافة إلى تحقيق تقييم أداء وظيفي لا يقل عن «جيد جداً» خلال السنتين الأخيرتين.

كما تضمن اللائحة للموظف المرقى راتب الدرجة الأولى في الفئة الجديدة، على أن يُضاف فرق علاوة إذا تجاوز راتبه السابق الدرجة الحالية.

وصنفت اللائحة الوظائف الهندسية ضمن أربع فئات رئيسية، لكل منها شروط خاصة:

- مهندس: الحد الأدنى من المؤهل هو شهادة بكالوريوس هندسة.

- مهندس مشارك: خبرة 6 سنوات مع اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

- مهندس محترف: خبرة لا تقل عن 12 سنة مع درجة احترافية من الهيئة.

- مهندس مستشار: خبرة 20 سنة مع شهادة اعتماد بدرجة مستشار.

ووفقاً للمادة الثالثة عشرة، يُسمح بتكليف المهندسين بأعمال إدارية أو إشرافية بشرط توافر المؤهلات اللازمة، وتقييم أداء وظيفي مميز خلال السنتين الماضيتين.

ومنحت المادة الرابعة عشرة الوزارة حق عدم إلزام شاغلي الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بالاعتماد المهني الصادر من الهيئة السعودية للمهندسين.