تسلّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مفتاح المدينة العربية المسؤولة اجتماعياً لعام 2025م، عقب تتويج مدينة الباحة بالجائزة التي تمنحها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للمدن العربية التي تضع في معايير منح الجائزة إنجازات مميزة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وفق المعايير العالمية للمسؤولية الاجتماعية. وعبّر الأمير حسام خلال استقباله أمس في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية يوسف بن عبدالغفار العباسي والوفد المرافق له، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجائزة تعد ثمرة جهود تكاملية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتُجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير المدن، مشيداً بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أنشأت إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية في المنطقة برئاسته، وتؤدي الإدارة دوراً في تنسيق الجهود ودعم المبادرات النوعية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع المحلي.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة المهندس عبدالعزيز بن محمد النعيم أن التتويج يأتي ثمرة للجهود الحثيثة لأمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي، إلى جانب التركيز على تطوير بيئة مستدامة تُلبي تطلعات المجتمع المحلي وتعزز موقع المدينة على خارطة التطور والابتكار.

مؤكداً أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً على الالتزام المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، واعداً بمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة الباحة وجهةً رائدةً تلبي تطلعات سكانها وزوارها، والعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.