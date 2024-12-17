التقى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بمكتبه اليوم، مدير مرور محايل الجديد العقيد راشد بن خلوفة الأحمري.

ورحب القرقاح في بداية اللقاء بالعقيد الأحمري وهنأه على الثقة بتعيينه مديراً لمرور محايل، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمات عمله، وحثه على بذل الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية دور رجال المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات ضد المتهورين والمخالفين.

من جانبه عبر العقيد الأحمري عن شكره وتقديره لمحافظ محايل على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له بعد الله في أداء عمله.