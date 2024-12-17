أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، اليوم، مبادرة «منازل آمنة» التي تهدف إلى تدريب العمالة المنزلية على مهارات الإسعافات الأولية؛ لتعزيز دورهم في حماية الأسر وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة.

وتركزت المبادرة على نشر التوعية بين العاملين والعاملات في المنازل بأهمية التدخل السريع في حالات الحوادث والإصابات الطارئة التي قد تحدث داخل المنازل. وتشمل التدريبات تعليم المشاركين على كيفية تقديم الإسعافات اللازمة لحالات الاختناق، الجروح، الحروق، والإنعاش القلبي الرئوي، إلى جانب أسس التعامل مع الإصابات الأخرى التي قد تهدد حياة الأفراد.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، وتعزيز قدرة الأفراد على الإسهام في إنقاذ الأرواح وتقليل المخاطر قبل وصول فرق الطوارئ، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي سيتاح باللغات المناسبة لتيسير الفهم والاستفادة لجميع الفئات المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري أن الهيئة تحرص على مثل هذه المبادرات التوعوية التي من شأنها أن تعمل على رفع الوعي والسلامة، داعياً أرباب الأسر إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر تسجيل العمالة المنزلية في البرامج التدريبية، مبيناً أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع واعٍ وقادر على التعامل مع التحديات الطارئة بأسلوب علمي وفعال.