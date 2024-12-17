نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حُكم القتل تعزيرًا في أكيم علا سونكامي لاوال - نيجيري الجنسية - لإقدامه على تهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة.

ووفقا لـ«الداخلية»، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني أكيم علا سونكامي لاوال -نيجيري الجنسية- اليوم (الثلاثاء) بمنطقة المدينة المنورة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.