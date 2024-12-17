بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.وأشاد الملك سلمان، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.