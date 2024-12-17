بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، بهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.ويعقد الخريف، خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع مسؤولين حكوميين؛ لبحث فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشهد الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة شركات القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية؛ لاستعراض الفرص النوعية في القطاع الصناعي السعودي، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.وتشمل الزيارة عدداً من المشاريع الصناعية المهمة في عدة قطاعات، إلى جانب زيارة عددٍ من مصانع الأدوية للاطلاع على التجربة المصرية في تصنيع الأدوية.من جهته، عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، اجتماعات ثنائية مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وقادة كبرى شركات القطاع الخاص، بحثت سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والفرص المتبادلة في مجال التصنيع الغذائي والتقنية الحيوية الدوائية. وبحثت الاجتماعات فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة، واستعراض أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.يذكر، أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر خلال 2023، بلغ 9.9 مليار ريال، بينما وصل إجمالي الواردات غير النفطية من مصر خلال العام نفسه إلى 9.6 مليار ريال.