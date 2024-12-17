بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك حمد وللرئيس توكاييف، ولحكومتي وشعبي مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان المزيد من التقدم والازدهار.