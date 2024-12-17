رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ13 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السّلمي.وثمّن مجلس الشورى، عالياً ما أكده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من «عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوةً على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، التي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 بشكل رسمي».وأكد المجلس في بيانه، أن الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة بالقطاع الرياضي أسهم في حصول ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 على تقييم غير مسبوق وثقة عالية من المجتمع الرياضي الدولي؛ ما يؤكد ريادة المملكة على المستوى الدولي في هذا المجال وفي مختلف المجالات. وأشاد مجلس الشورى بجهود جميع الجهات التي عملت بجد وتفانٍ في إنجاز ملف الاستضافة لجعل هذا الحدث يمثل وجهاً مشرقاً للرياضة السعودية ويعزز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات؛ لما تمتلكه من مقومات كبيرة وما تشهده من تطورات واسعة وتحسينٍ للبنى التحتية في المرافق العامة والمنشآت الرياضية؛ ما يعزز جوانب جودة الحياة ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في المملكة ويعزز الاقتصاد الوطني بشكلٍ مستدام؛ لتكون المملكةُ وجهةً رياضيةً وسياحيةً عالمية.المجلس ناقش تعديل «نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»عقب ذلك، شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الـ13، وما جاء فيه من بنود متخذاً القرار اللازم بشأنها.وأصدر مجلس الشورى، قراراً دعا فيه جامعة جدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع في الحصول على الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 1444هـ.وطالب المجلس في قراره جامعة جدة بالإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية؛ لضمان جودة خدماتها التعليمية والإدارية والمالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة تنمية مواردها الذاتية بما يعزز تنفيذ مشاريعها وتحقيق استدامتها المالية.تعديل نظام إنتاج المواد التعليميةناقش المجلس، مشروع تعديل «نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏56) المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي.وأبدى أعضاء المجلس، عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع مقترح تعديل «نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»، إذ طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.اتفاقية وتفاهم مع مولدوفا وأذربيجان وباكستانوافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مولدوفا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التدريب التقني والمهني.