ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي 2024 للعام الثالث على التوالي.

ونوّه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده إمارة المنطقة في ظل دعم واهتمام القيادة ومتابعة وزير الداخلية، مبدياً شكره وتقديره لوكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي وجميع فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات، على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات التي تسهم في خدمة المواطن والمقيم.

وفي ختام تصريحه سأل أمير تبوك المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها.