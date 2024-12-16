عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات الباكستاني محسن رضا نقوي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بمعالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له في المملكة.

وأكد وزير الداخلية، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات مميزة.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضرها من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير عام الجوازات والهجرة مصطفى جمال قاضي، ووكيل وزارة الداخلية رفعت مختار رجب.