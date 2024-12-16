أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية بناء على خطط استراتيجية وزمنية محددة وحسب المخطط العام لكل منطقة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات والتصاريح التنظيمية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك ردّاً على ما نشرته صحيفة «عكاظ» بتاريخ 2024/12/12 بعنوان:«السكان يطالبون بالخدمات البلدية.. «المروة 4» أحدث عشوائيات جدة».

ودعت الشركة جميع عملائها الكرام إلى التواصل والإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (8004411110).