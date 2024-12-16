تحت رعاية وكيل جامعة جدة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور مناجي بن حسن الكناني، نظم قسم الاتصال وتقنية الإعلام بجامعة جدة النسخة الثانية من معرض مشاريع التخرج لطلبة بكالوريوس الإعلام الرقمي في مركز المؤتمرات بالجامعة، حيث شهد المعرض حضوراً لافتاً من الجهات والشخصيات الإعلامية البارزة.

وتضمن برنامج افتتاح المعرض كلمة ألقتها عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإعلام الدكتورة رانية بنت يوسف سليم، بالإضافة إلى كلمة للخريجين، تبعها عرض برومو خاص بمشاريع التخرج. واختتمت الفعالية بتكريم الجهات الإعلامية المتعاونة مع القسم، بما في ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، هيئة تنظيم الإعلام، هيئة المساحة الجيولوجية، مؤسسة عكاظ، مؤسسة أبوف ليمتس، وقناة صاد الفضائية، وذلك تقديراً لدورها في دعم الطلبة وتعزيز تجربتهم المهنية.

عرض المعرض 18 مشروعاً نوعياً قدمها الطلبة في مجالات متنوعة شملت التقنية والذكاء الاصطناعي، الرياضة، السياحة، والتسويق الرقمي. عكست المشاريع مستوى الإبداع والاحترافية الذي وصل إليه الطلبة وارتباطها بأحدث الاتجاهات في الإعلام الرقمي.

وأكد رئيس قسم الاتصال وتقنية الإعلام الدكتور وسيم بن عبدالعالي الصحفي دور القسم في مواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي، مشيراً إلى حرص القسم على تطبيق هذه التحديثات عملياً في مشاريع التخرج، بما يتماشى مع أبرز القضايا الراهنة في الساحة الإعلامية ويعزز رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويأتي هذا المعرض امتداداً لجهود جامعة جدة في دعم الابتكار الإعلامي وتأهيل كوادر وطنية متميزة قادرة على قيادة مستقبل الإعلام الرقمي في المملكة.