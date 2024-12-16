صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار جهود مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على عناصر الشبكة المكونة من (5) أشخاص، (4) وافدين من الجنسية المصرية ومواطن، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات، وذلك باستيراد خلايا نحل عبر مؤسسة مناحل، وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها وشحنها إلى المملكة، واستقبالها ونقلها في مركبة (برّاد) إلى محافظة الدرب بمنطقة جازان، وترويجها، والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.