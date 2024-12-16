استقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في مدينة العقبة، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية، إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي منظمات دولية، وذلك على هامش اجتماعات العقبة حول سورية.وأكد ملك الأردن، أن استقرار سورية يمثل مصلحة إستراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها، مشدداً على أهمية تنسيق موقف دولي موحد وفاعل يضمن الحفاظ على أمن سورية، وسلامة مواطنيها، وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، والتأكيد على ضرورة حماية وحدة أراضيها من أي اعتداء أو تدخل خارجي.