عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض أمس اجتماعها السادس من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.وأقرت الهيئة في اجتماعها، إحالة عدد من الموضوعات لعرضها أمام المجلس، منها ما يتعلق بمشاريع أنظمة مقترحة مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة في عدة مجالات.