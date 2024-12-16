أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خدمة الشهادات الإلكترونية، عبر منصة «منار» الرقمية، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إصدار شهادات المتدربين والمتدربات بمعاهد ومراكز التدريب الأهلية.وأوضح النائب المساعد لسياسات التدريب والجودة المهندس عبدالرحمن المرواني، أن هذا الإجراء يعد أحد أبرز مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ويقدم حلًا تقنيًا مبتكرًا يقلل الأعباء الإدارية، ويوفر الوقت والجهد للمتدربين والمنشآت التدريبية على حد سواء.وبيّن المرواني، أن الخدمة تتميز بالتكامل التقني المتطور بين منصة «منار» وأنظمة مركز المعلومات الوطنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إذ تم ربط الخدمة بتطبيق «توكلنا»، مع عرض الشهادات في المحفظة الرقمية؛ ما يتيح للمتدربين والمتدربات الوصول إليها بسهولة وأمان في أي وقت، ويعزز من موثوقية الخدمة.يذكر، أن إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الشهادات الإلكترونية بمنشآت التدريب الأهلية، التي يتجاوز عددها 1300 منشأة، يجسد التزامها بتطوير وتحسين تجربة المتدربين، وتسهيل رحلتهم التدريبية.