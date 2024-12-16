بهدف تمكين وتأهيل 850 باحثاً عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في قطاع السياحة والضيافة، وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد العالي للسياحة والضيافة HTMI؛ وذلك في إطار جهود الصندوق لتدريب القوى الوطنية، وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، وذلك في عدد من التخصصات النوعية في قطاع السياحة والضيافة، منها إدارة الفنادق والمطاعم وفنون الطهي، وإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وإدارة السياحة والسفر، وذلك فق مسار التدريب المهني الفني والتخصصي لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.وتضمنت الاتفاقية مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب، ومكافآت المتدربين، وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال السياحة والضيافة، إضافةً للالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً للتطورات وحاجة العمل.