تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء بالدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي في الرياض خلال الفترة من 17 - 18 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «تعزيز تنظيم الأدوية ونظم البحث والتطوير.. مسارات إلى النضج التنظيمي».

ويرأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بحضور رؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية الوطنية من الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وتكمن أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنظيم الفعّال للأدوية بالدول الأعضاء، بما يضمن تمكين الأفراد من الحصول على أدوية آمنة وفعّالة وذات جودة عالية، كما يسعى إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون البنّاء بين الهيئات التنظيمية الوطنية، بما يحقق سلامة المجتمعات وصحتها العامة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وسيناقش المشاركون خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية الوطنية، إضافة إلى بحث توطين التقنية الحيوية، وتحسين البيئة التنظيمية للبحث والتطوير، وضمان توفير الأدوية واللقاحات بجودة عالية.