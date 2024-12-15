احتفت الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم (الأحد) بفوز المملكة باستضافة وتنظيم كأس العالم 2034، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، ومساعدي المدير العام وقيادات التعليم بجدة، وذلك بالمركز الكشفي بجدة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة طلاب وطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية في فعالية التكوين البشري لعبارة «كأس العالم 2034»، حيث قام 300 طالب من المرحلة الثانوية بتكوين العبارة، فيما قامت 250 طالبةً من المرحلة المتوسطة بتكوين الرقم 2034. كما تضمّنت الاحتفالية أغنيات وطنية.

من جانبها، رفعت مدير عام تعليم جدة أسمى عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة باستضافة وتنظيم الحدث الرياضي العالمي الأبرز، من خلال النسخة التي ستكون أكثر تميزاً لكأس العالم منذ انطلاقته.

وفي سياق متصل، نظمت مدارس جدة اليوم المهرجان الرياضي «من مدارسنا إلى كأس العالم 2034»، الذي يستمر لمدة أسبوع من خلال الإذاعة المدرسية ولقاءات مع الطلاب والمعلمين للتعبير عن شعورهم بهذا الإنجاز الكبير، إلى جانب فعاليات فنية ورياضية تشمل التكوين البشري والمسيرة الرياضية وغيرهما من الفعاليات.