تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظمت وزارة الخارجية الاجتماع العام الخامس لرؤساء بعثات المملكة في الخارج، تحت عنوان «الدبلوماسية السعودية الجديدة: الثوابت والمستجدات في ضوء رؤية 2030».

وشارك في جلسات الاجتماع، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي.

وناقشت جلسات الاجتماعات، أولويات السياسة الخارجية السعودية ودور بعثات المملكة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ودور البعثات في المساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأعمال الإدارية والمالية والرقمية التي تمكن البعثات من تحسين كفاءة العمل.

وتضمن اللقاء حوارات تفاعلية وعروضاً تقديمية؛ بهدف بحث ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالوزارة وتبادل الرؤى حول تنفيذها، إضافة إلى تفعيل التنسيق بين بعثات المملكة في الخارج والأجهزة الحكومية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المتعلقة بمهماتها على الساحة الخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ويعد هذا الاجتماع، الخامس لرؤساء بعثات المملكة في الخارج، إذ بدأ في العاصمة الرياض عام 1427هـ / 2006م وحمل شعار «الارتقاء بالأداء الدبلوماسي»، وأعقبه الاجتماع الثاني عام 1431هـ /2010م الذي ناقش الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الخارجية ودور البعثات في تنفيذها، ثم الاجتماع الثالث لرؤساء البعثات عام 1435هـ / 2013م الذي ركز على مراجعة استراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني، ثم الاجتماع الرابع عام 1438هـ/ 2017م، الذي كان تحت عنوان «رسالة السفير».

حضر الجلسات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.