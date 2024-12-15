دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ملتقى جمعيات التوحد 2024، الذي أطلقته اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد على مستوى المملكة بحضور رئيس اللجنة الفخري الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود.

وشهد الملتقى تواجد أكثر من 49 جمعية متخصصة بالتوحد من حول المملكة، إلى جانب القيادات المهمة من مجلس الجمعيات الأهلية والكيانات المهتمة بالتوحد. ويأتي الملتقى بغاية التعريف باللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد، وهي اللجنة الأولى للتوحد في البلاد، كما يهدف لإحداث النهضة المستدامة لجمعيات التوحد في القطاع عبر تطوير الخدمات.

وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة بتواجد عدد من المتحدثين من رؤساء جمعيات ومختصين ومستشارين في مجالات مختلفة كالإسكان التنموي والمركز الوطني لاضطرابات النمو والأُسرة والذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس الفخري للجنة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: «من المُفرح أن نلتقي هنا اليوم بغاية أصيلة واحدة تجمعنا ألا وهي تمكين وتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم لما يحقق لهم الحصول على فرص أفضل على عدة مستويات وذلك عبر التقاء أبرز القيادات هنا».

وقد خصص الملتقى منصة توقيع لعدد من الاتفاقيات المهمة، حيث وقعت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد مذكرات تفاهم.

وقالت رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد أريج المعلم: «سُعداء اليوم بهذا السعي الدؤوب والدور القيادي الداعم لتأمين جودة حياة أفضل للآلاف من ذوي التوحد وأسرهم في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة».

يشار إلى أن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى المملكة أقيم في الرياض العام الماضي.