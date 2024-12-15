اعتمدت منظمة الصحة العالمية (WHO) هيئة الصحة العامة (وقاية) مركزاً متعاوناً في إقليم شرق المتوسط في مجال التغذية، ليسهم ضمن شبكة تعاون دولية مع منظمة الصحة العالمية من خلال تنفيذ أنشطة داعمة لبرامج المنظمة المعنية بالتغذية وتعزيز الصحة العامة في الإقليم.

ويجسّد هذا الاعتماد الدور الفاعل للهيئة في دعم برامج التغذية وتعزيز الصحة على المستويين الوطني والإقليمي، كما يعكس جهود المملكة ومبادراتها لتحقيق رؤية 2030 وتحسين جودة الحياة.

كما يتولى المركز مجموعة من الاختصاصات المهمة، التي تشمل دعم برامج التغذية وتعزيز الصحة لمكافحة السمنة وعوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير السارية، ومراجعة وتطوير أنظمة الرصد والمسوحات التغذوية لتعزيز جودة البيانات وعمليات التقييم، وبناء القدرات الفنية لتقييم أثر السياسات والإجراءات والتدخلات التغذوية.

ويُعد هذا الاعتماد إضافةً قيّمة لشبكة التعاون الدولية لمنظمة الصحة العالمية التي تضم أكثر من 800 مركز تعاوني في أكثر من 80 دولة تعمل مع منظمة الصحة العالمية في مجالات مثل الصحة المهنية والأمراض المعدية والتغذية والصحة العقلية والتمريض والأمراض المزمنة وتقنيات الصحة، حيث تضم المملكة أكثر من 9 مراكز تعاونية متخصصة في العديد من المجالات.