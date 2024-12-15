أعربت الهيئة العامة للطرق عن شكرها وتقديرها للمبتكر السعودي محمد سعود الشهراني، أحد منسوبي وزارة التعليم بمنطقة عسير، على طرحه ابتكارين جديدين يهدفان إلى تحسين مستويات السلامة المرورية، وتقليل معدلات الحوادث على الطرق بالمملكة. وأكدت الهيئة في رسالة أن الفكرتين تُعدّان من الأفكار الإبداعية المتميزة التي ترفع من كفاءة شبكة الطرق، وتعزز الأمان المروري في المملكة.

وأكدت الهيئة أن الفكرتين خضعتا لمراجعة فنية دقيقة من قِبل مختبر الجودة، والبيئة، والمختصين في سلامة الطرق، وأشادت بتميز الفكرتين وقبولهما من الناحية الفنية، موضحة أن تنفيذهما يتطلب تجارب متقدمة ودراسات إضافية وموارد متعددة، كما أكدت الهيئة دعمها الكامل للأفكار الإبداعية التي تسهم في تحسين جودة الطرق، مقدمة شكرها للمبتكر الشهراني على مساهمته النوعية في قطاع الطرق.

الابتكار الأول يركز على معالجة الحوادث المتكررة في المنعطفات الخطرة، بينما يستهدف الابتكار الثاني تحسين التعامل مع الشاحنات الكبيرة على الطرق السريعة، من خلال تقنيات متقدمة توفر معلومات دقيقة للسائقين وتعزز السلامة. وأوضح الشهراني أن تكلفة التجارب الأولية للابتكارين تُقدر بين 685 ألف دولار و1.4 مليون دولار، مع توقعات بتحقيق أرباح كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات خلال أول 18 شهراً من التطبيق داخل المملكة.

وعبّر المبتكر الشهراني عن ثقته الكاملة بأن الابتكارين هما الأكثر جدوى في هذا المسار لتحقيق أهداف السلامة المرورية، وأشار إلى أن الابتكارين استندا إلى بحوث متقدمة أثبتت عدم وجود أي حلول مشابهة أو منافسة على المستوى العالمي تحقق الدقة والكفاءة ذاتهما في معالجة المشكلات المستهدفة. وأكد أن التطبيق الناجح لهذين الابتكارين سيشكل قفزة نوعية في تعزيز الأمان المروري على الطرق محلياً وعالمياً.

وأشادت الهيئة العامة للطرق بالمساهمة المتميزة للمبتكر السعودي، مؤكدة حرصها على دعم الأفكار الإبداعية التي تخدم السلامة المرورية، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.