بتوجيه من القيادة التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهما له ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأردني معالي مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء عارف البطاينة، ومدير إدارة الشؤون السياسية في الديوان الملكي الهاشمي معاذ عبدالرحمن الزعبي.