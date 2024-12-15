دشّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني أول مركز اتصال من نوعه لخدمة ذوي الإعاقة البصرية وذلك في مقرّ جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض (كفيف)، الذي أنشأه البنك في مبادرة مجتمعية تحت عنوان «لنضيء غدهم»، وتستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي من كلا الجنسين المستفيدين من الجمعية لسوق العمل.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة في مقرّ جمعية «كفيف» بالرياض بحضور كل من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية «كفيف» الأستاذ سعود بن عيدالله الراجحي، وعدد من أعضاء مجلس الجمعية والمسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.

وتخللت المناسبة جولة استطلاعية قام بها وفد البنك العربي الوطني للاطلاع على برامج ونشاطات جمعية «كفيف» الهادفة إلى رعاية وتأهيل الشباب السعودي من المكفوفين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم على النحو الذي يمكّنهم من الاندماج في المجتمع والحصول على فرص وظيفية واعدة ضمن المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، إلى جانب ما يتيحه المركز أمام الجمعية من فرصة لتعزيز مواردها المالية لتمويل برامجها التنموية.

ويأتي تكفّل البنك العربي الوطني بإنشاء مركز اتصال في جمعية «كفيف» في إطار حرص البنك والتزامه بمسؤوليته المجتمعية وتحت مظلة مبادراته المستدامة الموجهة لتمكين الشباب السعودي من ذوي الإعاقة البصرية من الحصول على التدريب والتأهيل الملائم ضمن بيئة تدريبية محفّزة لقدراتهم الحيوية وبما يسهم في تحويلهم إلى عناصر منتجة، ويسهم في إحداث أثر إيجابي في حياتهم، وتعزيز الوعي المجتمعي نحوهم.

حيث يستهدف مشروع مركز الاتصال خلق فرص عمل لذوي الإعاقة البصرية، كما سيمكنهم من تحقيق الاستقلالية المالية، وتعزيز الثقة بالنفس عبر زيادة اندماجهم في المجتمع.

وأكد الأستاذ عبيد الرشيد خلال الزيارة اعتزاز البنك بتبني مشروع «مركز الاتصال» لدى جمعية «كفيف» الذي يمهّد الطريق أمام بناء شراكة واعدة مع الجمعية لخدمة متطلباتها في رعاية وتأهيل أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة البصرية، ويسهم في تحسين جودة حياتهم انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع «الإنسان» في صلب أولوياتها، معتبراً أن «المركز» يحمل في أبعاده قيمة اجتماعية واقتصادية عالية، وأثراً إيجابياً سينعكس على حياة وواقع المستفيدين منه.

وأشاد الرشيد بالمستوى المتميز الذي تتمتع به مشاريع وأنشطة جمعية «كفيف» لدعم ورعاية ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً ومهنياً.

من ناحيته أعرب الأستاذ سعود الراجحي عن شكره وتقديره للبنك العربي الوطني (anb) على هذه المبادرة التي أثمرت عن إنشاء أول مركز للاتصال من نوعه لتزويد الجهات الحكومية والخاصة بفرق عمل من المكفوفين المتخصصين بخدمات «الكول سنتر»، والذي يمثّل نموذجاً

مميزاً لتمكين المكفوفين بهدف تحسين جودة حياتهم، وتحقيق استقلالهم الاجتماعي والاقتصادي، وخفض نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة البصرية عبر زيادة معدلات التوظيف، وبما يسهم كذلك في تغيير الاتجاهات السلبية تجاه ذوي الإعاقة البصرية ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

وأوضح الراجحي أن المركز سيؤهل المتدربين نحو العديد من الوظائف المتعلقة بخدمات الدعم الفني والتقني ودعم العملاء وإدارة العلاقات ومراقبة المخاطر، إلى جانب خدمات المبيعات عبر الهاتف، وخدمات الاتصال الترويجية والرقمية ومراقبة الجودة، لافتاً إلى أن المركز تم تجهيزه بما يتوافق مع ذوي الإعاقة البصرية، ويستهدف تأهيل 100 معاق بصري من كلا الجنسين خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تم فيه التعاقد مع 10 جهات لتوظيفهم.