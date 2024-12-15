أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أمس، توفر عددٍ من الوظائف الاكاديمية بنظام الساعات للرجال والنساء في عددٍ من كليات الجامعة وفروعها.

واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة وبنظام الانتظام الدراسي، وألا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا، ويستثنى من ذلك مترجمو لغة الإشارة، إضافة إلى الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص.

ودعت الجامعة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط: taibahu.edu.sa، مبينة أن التقديم للوظائف المعلنة يستمر حتى الـ21 من شهر ديسمبر الجاري.